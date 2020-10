Ига Швьонтек: Невероятно е да стоя на мястото, на което толкова пъти е бил Рафа

Новата шампионка на “Ролан Гарос” Ига Швьонтек сподели, че се чувства по невероятен начин да бъде в позицията на любимеца си Рафаел Надал, който е 12-кратен победител в Париж. Днес Швьонтек спечели финала при дамите, побеждавайки убедително с 6:4, 6:1 американката София Кенин.

