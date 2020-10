Куартараро тръгва първи в домашната Гран При на Франция

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) спечели квалификацията преди надпреварата за Гран При на Франция в клас MotoGP. Французинът, който записа най-добрия резултат и в сутрешната трета тренировка затвърди силното си темпо на пистата „Льо Ман“ и триумфира с преднина от 0.222 пред Джак Милър (Pramac Ducati) в днешната квалификация. Последен на първата редица в утрешния ден ще се нареди Данило Петручи (Ducati), който завърши на 0.359 от Куартараро.

The sweet feeling of pole position on home soil!



Can @FabioQ20 convert it into victory? #FrenchGP pic.twitter.com/mK8QI1zTyC — MotoGP™ (@MotoGP) October 10, 2020

Местата на втора редица на стартовата решетка утре ще бъда заети от Кал Кръчлоу (LCR Honda), Маверик Винялес (Yamaha) и Андреа Довициозо (Ducati), докато тези на трета ще бъдат окупирани от Франческо Баная (Pramac Ducati), Пол Еспаргаро (KTM) и Йоан Зарко (Avintia Ducati).

Последни във втората фаза на квалификацията днес останаха Валентино Роси (Yamaha), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), като те ще си разделят местата на четвъртата стартова редица. Зад тях на стартовата решетка утре ще се наредят Такааки Накагами (LCR Honda), Жоан Мир (Suzuki), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Алекс Ринс (Suzuki), Брад Биндър (KTM), Алекс Маркес (Repsol Honda), Брадли Смит (Aprilia), Икер Лекуона (Tech 3 KTM), Щефан Брадъл (Repsol Honda) и Тито Рабат (Avitntia Ducati).

Надпреварата за Гран При на Франция стартира утре в 14:00 часа българско време.