Треньорът на Лейкърс разкритикува решенията на съдиите

Старши треньорът на Лос Анджелис Лейкърс Франк Вогъл изрази разочарованието си от съдийските решения в края на мач №5 между "езерняците" и Маями Хийт. Специалистът посочи две грешки от страна на реферите в последната минута на мача, които впоследствие донесоха четири точки от наказателната линия за Маями чрез Джими Бътлър. Бътлър и Маями отложиха празненствата на Лейкърс в епичен дуел до последната секунда

"Тежка загуба, бяхме много близо до успеха. Смятам, че реферите сбъркаха на два пъти в края, когато свириха нарушения в полза на Бътлър. Жалко е, че това се случва в мач от такова значение. Антъни Дейвис имаше перфектната вертикалност при отскока си, не виждам как това е нарушение. В предната ситуация пък Маркийф Морис отне чисто топката, това също не трябваше да е фаул. Подариха им четири наказателни удара, които направиха битката много трудна за нас. Изключително разочарован съм от това", коментира Вогъл на пресконференцията след мача.

