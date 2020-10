Италия Тео Ернандес: Направих най-добрия си сезон, искам да остана в Милан за по-дълго 10 октомври 2020 | 12:41 - Обновена Прочетена 55 0



копирано





“Първият ми сезон в отбора беше чудесен и сега започна още един такъв. Тук съм от една година и, да, тя беше най-добрата в моята кариера. Футболът тук е по-тактически и физически, докато в Испания се играе повече с топката, но аз се адаптирах добре. След трудностите в преходните две години не очаквах толкова бързо израстване, но знам какъв тип играч съм и какви са моите качества. Когато дойдох, казах: “Искам да стана бек номер 1”. Имам много силни колеги на моята позиция, но след подобна година аз осъзнах, че мога да го постигна. Трябва обаче да продължа да работя усърдно. Дължа го на Малдини, който ме искаше, на съотборниците ми, които ми помагат, и на треньора ми, който също ми помага да израствам. Малдини ми казва къде мога да се подобря, той е много ценен и е абсолютен шампион. Трябва да се подобря в защитната фаза и по отношение на концентрацията, Theo Hernández: "We can win vs. Inter and I’ll give everything so that Hakimi does nothing, Pioli an incredible coach, Maldini tells me where I can improve" https://t.co/Q5D7tIcbUT — Meytar Zeevi (@RossoneriBlog) October 10, 2020 Пиоли е много важен за мен. Откакто той пристигна, нещата станаха ясни, каза ни какво да правим. Той дойде в много труден момент, не печелихме и феновете бяха недоволни. Израстнахме много като колектив и индивидуалности. Когато се появиха информациите, че може да си тръгне, не разбрах защо - той се справяше много добре. За щастие, той остана, невероятен треньор е. Сега се чувстваме много по-силни на терена. За една година всичко се промени. Сега да играя в Милан е красиво и забавно. Вярвам, че можем да се класираме за Шампионската лига. Ако го направим, ще си боядисам косата в червено и черно с емблемата на Милан. Ще продължа да се боря и за място в националния отбор. Целта ми е Европейското първенство и имам една година, за да си спечеля място там.



Theo:" I'm happy. It's like home. I'm here to return to Champions League with Milan. There's a feeling, with the coach and between us, it will be tough, but we want to do it and we can. If it happens, I will dye my hair red and black." pic.twitter.com/c4aohsWtrU — AC Milan Reports (@ACMReports) October 10, 2020 Златан Ибрахимович е фундаментален. Откакто пристигна, всичко се промени. Помага ни, говори ни и подкрепя всеки един. Истински лидер, щастливи сме, че се върна при нас. Ашраф Хакими ми беше съотборник. Знам кой е и на какво е способен, добър играч е. Но аз ще дам всичко от себе си, за да не направи нищо в дербито. Няма да му позволя да мине покрай мен. Браим Диас е впечатляващ, много е приятно да го гледам как играе. Договорът му тук е за една година, но би било страхотно ако остане за по-дълго. Theo:" I have to keep working, I owe it to Maldini who wanted me, to my teammates who helped me and to my coach who is helping me grow." — AC Milan Reports (@ACMReports) October 10, 2020 Аз също искам да остана тук за по-дълго. Тук съм, за да остана. Щастлив съм, клубът ми е като дом. Но вече знаех, че Милан е правилният избор за моята кариера. Милан беше приоритетът ми от самото начало. Никога не съм имал съмнения и се справих добре. Щастлив съм, защото семейството ми ме подкрепя. Брат ми Люка е далече, но ми помага. Той ми е и най-добрият приятел като майка ми. Те са най-важните хора в моя живот. Майка ми сама ни отгледа. Без нея Люка и аз нямаше да бъдем там, където сме сега. Предпочитам да не говоря за моя баща. Феновете са луди по мен, защото се трудя много или може би тъй като доста тичам, това е красиво нещо”, заяви Ернандес в интервю за “Гадзета дело спорт”. Левият бек на Милан Тео Ернандес направих равносметка на първия си сезон в клуба и разкри колко добре се чувства да бъде част от него.“Първият ми сезон в отбора беше чудесен и сега започна още един такъв. Тук съм от една година и, да, тя беше най-добрата в моята кариера. Футболът тук е по-тактически и физически, докато в Испания се играе повече с топката, но аз се адаптирах добре. След трудностите в преходните две години не очаквах толкова бързо израстване, но знам какъв тип играч съм и какви са моите качества. Когато дойдох, казах: “Искам да стана бек номер 1”. Имам много силни колеги на моята позиция, но след подобна година аз осъзнах, че мога да го постигна. Трябва обаче да продължа да работя усърдно. Дължа го на Малдини, който ме искаше, на съотборниците ми, които ми помагат, и на треньора ми, който също ми помага да израствам. Малдини ми казва къде мога да се подобря, той е много ценен и е абсолютен шампион. Трябва да се подобря в защитната фаза и по отношение на концентрацията, Стефано Пиоли винаги ми го казва.Пиоли е много важен за мен. Откакто той пристигна, нещата станаха ясни, каза ни какво да правим. Той дойде в много труден момент, не печелихме и феновете бяха недоволни. Израстнахме много като колектив и индивидуалности. Когато се появиха информациите, че може да си тръгне, не разбрах защо - той се справяше много добре. За щастие, той остана, невероятен треньор е. Сега се чувстваме много по-силни на терена. За една година всичко се промени. Сега да играя в Милан е красиво и забавно. Вярвам, че можем да се класираме за Шампионската лига. Ако го направим, ще си боядисам косата в червено и черно с емблемата на Милан. Ще продължа да се боря и за място в националния отбор. Целта ми е Европейското първенство и имам една година, за да си спечеля място там.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 55

1