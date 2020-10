Куартараро най-бърз след третата тренировка за ГП на Франция

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) записа най-доброто време в третата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Франция в клас MotoGP.

Французинът постави време от 1:32.319 като по този начин оглави общото класиране след трите проведени тренировки на пистата „Льо Ман“. За разлика от вчерашните две тренировки, които се проведоха при смесени условия, днешната бе на изцяло сух, но студен асфалт, което позволи на състезателите да подобрят вчерашните си постижения с близо 2 секунди.

Втори с изоставане от 0.130 спрямо Куартараро след трите подготвителни сесии завърши Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), а тройката запълни вторият пилот на Petronas Yamaha SRT Франко Морбидели, който остана на 0.157 от своя съотборник.

Останалите места в топ 10, които дават право на директно участие във втората фаза на днешната квалификация бяха заети от Джак Милър (Pramac Ducati), Маверик Винялес (Yamaha), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Валентино Роси (Yamaha), Пол Еспаргаро (KTM) и Андреа Довициозо (Ducati).

Основният преследвач на Куартараро в генералното класиране при пилотите Жоан Мир (Suzuki), ще трябва да премине през откриващите 15 минути на сесията за място по-късно днес, след като испанецът допусна грешка и падна в самото начало на своята решителна обиколка и остана 12-ти в класирането след трите 45-минутни тренировки.

Квалификацията на пистата „Льо Ман“ стартира в 15:10 часа българско време.