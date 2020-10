Кавани е убеден, че фланелката с номер 7 няма да му тежи

Новото попълнение Единсон Кавани чака с нетърпение дебюта си за Манчестър Юнайтед във Висшата лига и е сигурен, че може да понесе тежестта на фланелката с номер 7 на "червените дяволи". В миналото тя бе носена от легендите на отбора Джордж Бест, Ерик Кантона, Дейвид Бекъм и Кристиано Роналдо.

Very proud to be part of this great team and looking forward to wear this beautiful shirt.



Muy contento por formar parte de este gran equipo y ansioso de vestir esta hermosa camiseta.#MUFC @ManUtd pic.twitter.com/jnHZaE21eV