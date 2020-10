Уест Хам с ход, който да задържи Деклан Райс далеч от Челси

Уест Хам иска да увеличи заплатата на Деклан Райс двойно - от 60 на 120 хиляди паунда, съобщава на днешните си страници “Сън”. “Чуковете” искат да направят всичко възможно, за да запазят своя юноша и капитан, който бе обект на много сериозен интерес от страна на Челси през лятото.

West Ham will need to double the £60,000-per-week wages of midfield star Declan Rice after managing to keep him from joining Chelsea, reports The Sun.



The Blues were desperate to sign the 21-year-old, but the Hammers' £80 million ($104m) asking price deterred Lampard and co. pic.twitter.com/CJzA8BdUYU