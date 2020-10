НБА На живо: ЛА Лейкърс 24:25 Маями Хийт 10 октомври 2020 | 03:31 - Обновена Прочетена 484 0



ПЪРВА ЧЕТВЪРТ:



В първите няколко минути от мача двата отбора не бъркаха при стрелбите си, отбелязвайки 8 от 11-те си изстрела. Маями пръв опита да се отскубне в резултата след тройка на Дънкан Робинсън за 7:11, но Колдуел-Поуп върна три точки за отбора си след кош и фаул - 10:11. Още в самото начало на мача прехвърчаха искри - Джими Бътлър и Дуайт Хауърд се сдърпаха, но двата тима все пак не бяха санкционирани с технически нарушения след кратката схватка. Четири поредни точки на Антъни Дейвис обърнаха резултата в полза на Лейкърс - 14:11 в полза на "езерняците".



"Горещите" бяха принуждавани да взимат доста трудни стрелби в сравнение с първите минути от мача, а Дейвис продължаваше да тормози защитата им и накара Ерик Сполстра да поиска таймаут след успешна дълга стрелба за две точки - 18:13. Кратката почивка помогна на Маями да си възвърне фокуса върху случващото се на паркета и да се възползва от някои грешки на опонента, за да осъществи серия от 0:9, чрез която си върна актива - 18:22. Малко след това звездата на Лейкърс Антъни Дейвис изплаши съотборниците и щаба си заради потенциална травма в десния глезен, като напусна паркета куцайки. Хийт останаха водачи след края на първата четвърт с минималната една точка - 24:25.



Anthony Davis went down with an apparent right lower leg injury. pic.twitter.com/yvoQIxRrhY — SportsCenter (@SportsCenter) October 10, 2020

ВТОРА ЧЕТВЪРТ



Хийт се възползваха от липсата на 208-сантиметровото крило на Лейкърс на паркета и направиха силен старт на втория период с шест последователни точки - 24:31. ЛеБрон Джеймс отбеляза първата си тройка в мача, но Тайлър Хиро и Кендрик Нън също бяха точни след това, за да увеличат преднината на Хийт на девет точки - 27:36.



ПРЕДИ МАЧА:



След само няколко часа Националната Баскетболна Асоциация може да се сдобие със своя нов шампион. Фаворитът от Западната конференция Лос Анджелис Лейкърс е на само една победа разлика от това да прибави трофей №17 в клубната витрина и да сложи край на един дълъг, нетипичен и странен баскетболен сезон, повлиян от пандемията от COVID-19. "Езерняците" се изправят срещу Маями Хийт в петия мач от финалната серия на Лигата (3-1 в полза на Лейкърс), който може да се окаже последен, ако ЛеБрон Джеймс и компания достигнат до успеха. Маями, от своя страна, трябва да положи огромни усилия и да спечели тази и следващите две срещи, за да триумфира с титлата за четвърти път в историята си. Двубоят започва от 4:00 часа българско време.



The Larry O is in the building pic.twitter.com/1C9HSxSFtX — ESPN (@espn) October 9, 2020 Лейкърс ще излязат на паркета със специалните "Мамба" екипи в чест на покойната легенда на тима Коби Брайънт. Калифорнийци все още не са усещали вкуса на загубата в плейофите с "черно-златистите" си униформи - 4 победи от 4 мача. Лидерът ЛеБрон Джеймс пък е с актив от 38 победи и 10 загуби в мачове, от които зависи продължаването (или в случая печеленето на титла) на отбора му в плейофите.



BREAKING: the Lakers will now rock their Black Mamba uniforms instead of the scheduled purple jerseys for Game 5. pic.twitter.com/ZUlLLSKbgc — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 7, 2020 "Горещите" ще трябва да се справят без основния си играч Горан Драгич в четвърти пореден мач. Старши треньорът на Хийт Ерик Сполстра отказа да коментира състоянието на контузения си гард преди началото на срещата, но Шамс Чарания от The Athletic съобщи, че словенският ветеран все още не е готов да се появи в игра.



Мач №5 между Лос Анджелис Лейкърс и Маями Хийт може да гледате



ТИТУЛЯРНИ ПЕТИЦИ:



Лос Анджелис Лейкърс: ЛеБрон Джеймс, Кентейвиъс Колдуел-Поуп, Дани Грийн, Антъни Дейвис, Дуайт Хауърд



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

