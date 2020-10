Тенис 13-и финал на “Ролан Гарос” за неповторимия Рафа Надал 09 октомври 2020 | 19:18 - Обновена Прочетена 908 0



12-кратният шампион в Париж и носител на 19 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал се класира за 13-и път на финала на “Ролан Гарос” след чиста победа 6:3, 6:3, 7:6(0) за 3 часа и 12 минути. Рафа вече очаква победителя от другия петъчен сблъсък между Новак Джокович и Стефанос Циципас, а иначе за Шварцман остава доброто впечатление от достигнатия дебютен полуфинал в “Шлема”. Lucky No.13 awaits…@RafaelNadal notches a straight sets win over Diego Schwartzman 6-3 6-3 7-6(0) to reach his fourth straight, and 13th overall #RolandGarros final. pic.twitter.com/2o55EEWgKA — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020 Надал продължава без загубен сет в Париж, както се е случвало в 10 от предишните му 12 триумфа. Той е спечелил 39 от 42-та сета в предпоследната фаза на турнира, като единствено Роджър Федерер и Новак Джокович (два) са му взимали сет. Матадора вече изпревари и Федерер по финали в един-единствен “Шлем”, като швейцарецът има 12 финала на “Уимбълдън”. Първият гейм продължи цели 14 минути, като Надал отрази на мрежата две възможности за пробив, след което на свой ред спечели подаването на съперника си още от първия брейк-бол. Форхендите с къс диагонал на Шварцман обаче създаваха проблеми на Матадора и моментално се стигна до рибрейк, но трудностите на сервиращите не спряха дотук. Four finals in a row and 13 total in Paris. Rafael Nadal is a cheat code.



Read more https://t.co/t2YvyHQOr4#RolandGarros pic.twitter.com/5FdsWAaXYN — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020 Фамозен форхенд-уинър по правата осигури на Краля на клея двоен шанс за пробив и с ново излизане на мрежата (плюс два смача) той бе реализиран - 3:1. Оттам нататък вече Надал нямаше много усложнения в затварянето на първия сет за 66 минути. Вторият сет се разви доста по-различно, защото Матадора взе пробив аванс още за 2:1 и този път не позволи да се стигне до рибрейк. Самите геймове също продължаваха по-малко минути и без да се стига до многобройни дюсове. Надал успешно се справяше да обръща разиграванията в своя полза с камшичния си форхенд и така обезсърчаваше иначе много подвижния си опонент. Още с първия си сетбол на посрещане великият испанец се справи със спечелването на частта. Kъм този момент Надал бе забил 24 уинъра и бе спечелил цели 13 от 15-те си излизания на мрежата. Изненадващо или не, Шварцман не позволи да попадне в типичния за почти всички опоненти на Надал срив след равностойни, но загубени първи два сета. Надал изгради пробив аванс за 4:2, но допусна брейк и сетът влезе в тайбрек, като късите диагонали от бекхенд на аржентинеца му носиха голяма успеваемост. В 'дългия гейм' обаче Надал бе безпощаден и не загуби нито една точка. Изненадващо или не, Шварцман не позволи да попадне в типичния за почти всички опоненти на Надал срив след равностойни, но загубени първи два сета. Надал изгради пробив аванс за 4:2, но допусна брейк и сетът влезе в тайбрек, като късите диагонали от бекхенд на аржентинеца му носиха голяма успеваемост. В 'дългия гейм' обаче Надал бе безпощаден и не загуби нито една точка.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

