Арно Демар постигна трета етапна победа в "Джиро"-то

Французинът Арно Демар постигна трета етапна победа в тазгодишното издание на колоездачната Обиколка на Италия.

Демар беше най-бърз по 143-километровата равнинно трасе от Мантера до Бриндизи за 2:47:28 часа. Той изпревари с около метър във финалния спринт трикратния световен шампион Петер Саган (Словакия), а трети се класира Майкъл Матюс (Австралия).

Démare doesn’t have rivals and wins the third sprint out of three in Brindisi. Watch now the Last Km!



Arnaud Demare non ha rivali e vince la terza volata su tre a Brindisi. Ecco l'ultimo chilometro!#Giro pic.twitter.com/Vw0Jed3gaY