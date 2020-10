Моторни спортове Милър поведе след втората тренировка във Франция 09 октомври 2020 | 16:23 Прочетена 59 0



Джак Милър (Pramac Ducati) затвърди своето реноме на майстор на изсъхващата писта в MotoGP след като оглави втората свободна тренировка преди Гран При на Франция. Австралиецът бе един от първите пилоти, които сложиха гуми за сух асфалт на леко влажната писта „Льо Ман“, като много бързо подобри топ резултата от първата тренировка на Брадли Смит (Aprilia). До края на сесията, времената паднаха до 1:34 за обиколка, което бе с цели 10 секунди по-бързо от резултатите в първите 45 минути, които се проведоха на мокра писта. В крайна сметка, Милър завърши резултат от 1:34.133, като по този начин остана на 0.367 пред Маверик Винялес (Yamaha), който направи много силна последна обиколка, с която си осигури второто място. Трети в тренировката остана Такааки Накагами (LCR Honda), като изоставането на японеца спрямо първия бе 0.724. Supreme performance this afternoon by @jackmilleraus!



The @pramacracing rider tops FP2 ahead of @mvkoficial12! #FrenchGP pic.twitter.com/dvQuGfiMae — MotoGP™ (@MotoGP) October 9, 2020 Останалите места в топ 10, които ще дадат директно право на участие във втората заключителна фаза на утрешната квалификация, към момента се заемат от Йоан Зарко (Avintia Ducati), Валентино Роси (Yamaha), Данило Петручи (Ducati), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Алекс Маркес (Repsol Honda), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Пол Еспаргаро (KTM). Лидерът в генералното класиране при пилотите Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) остана на едва 13-та позиция след петъчния ден преди домашната си надпревара, точно зад своя най-близък преследвач в шампионата Жоан Мир (Suzuki). Двамата все пак ще имат шанс да се вмъкнат в десетката по време на утрешната трета тренировка, която се очаква да се проведе при изцяло сухо време. @jackmilleraus masters tricky Le Mans conditions in FP2!@mvkoficial12 leads the chasing pack but the other three leading title contenders are outside the top ten! @shark_helmets | #FrenchGP pic.twitter.com/Agneu1dMH2 — MotoGP™ (@MotoGP) October 9, 2020 Третата тренировка преди надпреварата на „Льо Ман“ ще стартира утре в 10:55 часа българско време.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

