Куман за първите си впечатления в Барса, програмата, ШЛ, новодошлите и младите играчи

— Koeman: "With this squad and with these types of players, in my opinion 4-2-3-1 is the best formation. Looking at the quality that we have, this formation is perfect for the team." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 9, 2020

— Koeman: "The season is very long and we can't say that this will be a decisive month. There are many games, and you can lose any of them. We have to take things day-by-day and game-by-game. It's the best way to win things." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 9, 2020

— Koeman: "Juventus are showing every year that they have a strong team, with experience and a great player like Cristiano Ronaldo. We have Pjanic, who can give us a little more information about his former club." pic.twitter.com/yUxqjIXmmz — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 9, 2020

— Koeman: "We improved the squad in some positions, but the economic situation of the club is not the greatest. We have to accept it and get on with it." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 9, 2020

Наставникът на Барселона Роналд Куман даде интервю пред клубната телевизия, в което говори за първите си впечатления за отбора, програмата му за следващия месец, групата в Шампионската лига, новите попълнения и младите играчи.“В общи линии отборът ми се стори много добър, най-вече срещу Виляреал Селта . Но ако погледнем мача със Севиля , можем да се подобрим в пресирането на противника. Има детайли, които може да се коригират. В тренировките изискваме максимални концентрация и интензитет, за да може автоматично да приложим това и в мачовете. Затова тренировките са с по-голям интензитет - тренираме така, както играем. Защитата винаги започва от нападателите. Ако пресата ни е добра, защитниците ни нямат толкова проблеми. Темата за отбраната важи за целия отбор и може да е една от причините за подобряването на защитата. С този състав и този тип играчи, 4-2-3-1 е най-добрата схема. Гледайки наличните качества, тази схема е перфектна за този отбор.Паузата за националните отбори ще ни даде време, за да анализираме съперниците и да се подготвим за следващите ни мачове срещу Хетафе , в Шампионската лига, срещу Реал Мадрид … Ще имаме доста натоварена програма до следващата пауза, която е през ноември. Сезонът е много дълъг и не можем да кажем, че това ще е решаващ месец. Трябва да се фокусираме ден за ден и мач за мач, това е най-добрият начин да печелим неща. Целта е да победим във всички мачове и няма да е лесно. Първо ще играем с Хетафе, които са труден отбор, мачът няма да е лесен. Трябва да се подготвим за труден двубой.Шампионската лига е много важна. На теория ние сме най-добрите в групата, но трябва да го покажем. Започваме у дома срещу Ференцварош. Това е важен мач, за който трябва да се подготвим и да анализираме съперника. Ювентус всяка година показва, че има силен отбор с опитни хора и един голям играч като Кристиано Роналдо . Разполагаме с Миралем Пянич , който може да ни даде малко повече информация за бившия си тим.Доволен съм от състава, с който разполагаме. Опитахме се да го подобрим, в някои отношения успяхме, в други - не. Но също така роля изигра и финансовата ситуация в клуба. Трябва да го приемем и да продължим с работата. Педри и Франсиско Тринкао работят от първия ден, като показват добра отдаденост. Педри е само на 17 години и ми харесва как се труди, тренира и играе. Тринкао също бързо се адаптира към нашите идеи и освен това е много млад играч с голямо бъдеще пред себе си. Пянич пристигна по-късно, лека-полека ще навлезе във физическия ритъм. Той има много качества като играч. Сержиньо Дест изглеждаше много комфортно в 20-те минути срещу Севиля.Роналд Араухо има голямо бъдеще. Той е играч, който е физически силен, доста бърз и с желанието да се учи. Винаги е отворен да придобива нови знания. Има неща, които да подобри, но това е нормално за неговата възраст. Рики Пуч избра да остане и е част от състава. Ако се раздава, той ще получи шансове за изява. Отдадеността на Ансу Фати е максимална. Говорим за футболист, който е едва на 17 години. Щом на тази възраст изигра три поредни мача на високо футболно ниво, това говори много добре. Той също така е момче, което иска да се учи и подобрява. Тук сме, за да му помогнем в това”, заяви Куман.