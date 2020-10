Отмениха първата тренировка за ГП на Айфел във Формула 1

Ниска облачност в околностите на пистата „Нюрбургринг“ принудиха Международната автомобилна федерация (ФИА) да отмени първата свободна тренировка преди Гран При на Айфел.

FP1 will be delayed for at least 30 minutes, due to the medical helicopter not being able to take off in these conditions#EifelGP #F1 pic.twitter.com/g3soLiBzte