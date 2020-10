Стериакис за Славия и новото начало в Блекбърн

Антонис Стериакис е напълно готов за новото предизвикателство в Блекбърн след изненадващия си трансфер от българския Славия на стадион "Иууд Парк", съобщава Lancashire Telegraph в петък.

Младежкият национал на Гърция финализира трансфера си в английския втородивизионен клуб във вторник и ден по-късно тренира за първи път със своите нови съотборници. 21-годишният вратар изкара почти шест сезона в Славия, изигравайки над 80 мача с екипа на "белите" в шампионата на България, турнира за купата на страната и Лига Европа.

#Rovers Backstage



We took a closer look at the goalkeeping department as Antonis Stergiakis joined in his first training session at the STC.



pic.twitter.com/7T9U8NRS6S