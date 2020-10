Отмениха класика в колоезденето заради COVID-19

Една от най-големите класики в колоезденето “Париж-Робе” е отменена заради коронавируса. Състезанието първоначално бе пренасрочено от 12 април за 25 октомври, но днес организаторите съобщиха канселирането, защото област Лил е поставена под максимална тревога от заразата.

Official Communication: see you on the 11th April 2021



Communiqué officiel : rendez-vous le 11 avril 2021 !#ParisRoubaix pic.twitter.com/g1ao7F9ZG3