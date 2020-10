Англия Рома и Фиорентина варианти за Маурицио Сари 09 октомври 2020 | 12:35 - Обновена Прочетена 234 0



Сари бе уволнен от



Двата проблема са други. Единият е заплатата на треньора, тъй като миналия сезон той взе 5,5 милиона, а това е сума, която Рома и Фиорентина трудно ще се позволят. Другият е, че самият Сари няма желание да поема клуб, след като сезонът е започнал. Преди няколко години той разкри, че никога повече няма да приема подобен вариант.



Ex-Chelsea & Juventus boss Maurizio Sarri is in line to become the next Fiorentina manager #ForzaViola pic.twitter.com/ve8pBEvBCg — Around The Grounds (@ArndTheGrnds) October 9, 2020 Рома и Фиорентина са варианти за бъдещия клуб на Маурицио Сари . Според “Гадзета дело Спорт” обаче има два проблема наставникът да бъде назначен.Сари бе уволнен от Ювентус през лятото, но има договор с “бианконери” за още две години. Един от най-близките му приятели заяви, че той лесно да се освободи от този договор.Двата проблема са други. Единият е заплатата на треньора, тъй като миналия сезон той взе 5,5 милиона, а това е сума, която Рома и Фиорентина трудно ще се позволят. Другият е, че самият Сари няма желание да поема клуб, след като сезонът е започнал. Преди няколко години той разкри, че никога повече няма да приема подобен вариант.

