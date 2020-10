Брадли Смит с най-добро време в първата тренировка на "Льо Ман"

Пилотът на Aprilia Брадли Смит записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Франция в MotoGP. Британецът, който от началото на сезона се състезава на мястото на наказания Андреа Яноне записа резултат от 1:43.804 на мократа писта „Льо Ман“, като по този начин остана на 0.154 пред Йоан Зарко (Avintia Ducati), а Данило Петручи (Ducati) запълни позициите в топ 3 с изоставане от 0.220 спрямо Смит.

@BradleySmith38 tops FP1 at Le Mans!!!



Some British-style weather sees the British rider quickest of all for Aprilia! #FrenchGP pic.twitter.com/KRqMb6tSKJ