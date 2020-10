ММА Франсис Нгану: От гората стигнах до UFC 09 октомври 2020 | 08:57 Прочетена 221 0



Неговите родители се разделят, когато Франсис е на 6-годишна възраст, а на 12 години той вече работи в кариерата за камъни. Много банди се опитват да го привлекат към престъпния начин на живот, но той не иска да е като баща си, който бил известен с криминалните си прояви. На 22-годишна възраст Франсис започва да тренира бокс и мечтае за кариера на ринга, но спира тренировките заради болест.



Четири години по-късно той решава да напусне Камерун и тръгва на дълго пътешествие към Европа, в което дори престоява два месеца в ареста. Франсис успява да стигне до Франция, където живее по улиците. Съдбата му се усмихва и той среща Дидие Кармон, който го приема в залата си и го тренира безплатно.



Останалото е история и днес Нгану е с рекорд 15-3 в ММА, като всички победи са с приключване. Той е един от най-страховитите бойци в тежка категория и се слави с тежките си ръце. Нгану е в серия от 4 поредни победи с нокаут и очаква нов шанс за златото в UFC. В своя акаунт в социалните мрежи той пусна снимка, на която написа, че от горите на Камерун е стигнал от UFC. View this post on Instagram From the forest to the Octagon A post shared by Francis Ngannou (@francisngannou) on Oct 8, 2020 at 11:18am PDT



