Силвано Пранди и Шомон обърнаха Аячо и Иван Колев във Франция (видео)

Селекционерът на националния волейболен отбор на България и воденият от него Шомон записа втора поредна победа във френската Лига А. Шомон обърна и надигра у дома Аячо, където играе българинът Иван Колев, с 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21) в мач от 2-ия кръг на първенството, който се игра пред около 500 зрители в зала "Жан Масон".Така Шомон е еднолично начело във временното класиране с 2 победи от 2 мача и 6 точки. Колев и компания пък са 8-и без победа до момента, но с една спечелена точка. В следващия 3-и кръг играчите на Шомон са отново домакини, но този път на Нарбон, а Аячо приема Камбре. И двете срещи са в събота (10 октомври) от 21,00 часа българско време.Най-полезен за Шомон стана Самуел Жанле с 18 точки (2 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака). Осниел Мергарехо добави още 15 точки (2 блока, 1 ас, 43% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане) за успеха.. Най-резултатен за гостите пък бе кубинецът Хосе Ромеро Гонсалес със 17 точки.