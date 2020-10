НБА Стив Кър: Няма да се превърнем в Рокетс и да оставим един играч да си играе сам 08 октомври 2020 | 20:00 - Обновена Прочетена 678 0



Старши треньорът на Голдън Стейт Стив Кър сподели мнението си за състава на “войните”. Специалистът, който изведе Уориърс до три титли в последните пет години, разкри, че на отбора ще му трябват значителни подобрения чрез свободния пазар, за да може да покрие липсите си. “Със сигурност ни липсва атлетизъм в състава. Очевидно е, че отборът ни разполага с умения, но не и с толкова високи и атлетични играчи. Изгубихме много от отскока си по крилата, както и на позицията център. Имаме шанса да използваме Драфта и свободния пазар, за да се справим с всички тези неща. Мисля, че генералният мениджър Боб Майърс ще бъде първият, който ще ви каже, че съставът ни е далеч от завършен”, заяви Кър за подкаста на "The Athletic" - "The TK Show".



(via @TheAthletic) pic.twitter.com/e9X0iTarY0 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 8, 2020 Наставникът успя да се заяде с отбора на Хюстън Рокетс и в частност с плеймейкъра на тима Джеймс Хардън. “Ще продължаваме да играем по нашия си стил. Няма как да се превърнем в Рокетс и да сменим стратегията си в нападение, като позволим на един играч да си играе сам след заслон по 70 пъти на мач”, сподели Кър. Уориърс, които бяха без Стеф Къри (изиграни само 5 мача) и Клей Томпсън, завършиха на последна позиция в Лигата за изминалия сезон с баланс от 15 победи и 50 загуби. По този начин “войните” си заслужиха да избират втори в селекцията от млади таланти на Драфт 2020. 0



