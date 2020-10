Тенис Кенин надделя над Квитова и е на финала в Париж 08 октомври 2020 | 19:42 - Обновена Прочетена 875 0



Шампионката на Australian Open София Кенин се класира за втория си финал в турнирите от “Големия шлем”. Във втория полуфинал на “Ролан Гарос” поставената под №4 американка от руски произход надви с 6:4, 7:5 двукратната шампионка на “Уимбълдън” Петра Квитова. Поставената под №7 левичарка от Чехия така и не намери най-добрата си игра днес, а Кенин показа увереност и успяваше да надделее във важните моменти, което й донесе успеха след 1 час и 45 минути игра на “Филип Шатрие”. На финала в събота Кенин ще се изправи срещу представящата се сензационно в Париж 19-годишна полякиня Ига Швьонтек. Тийнейджърката, която влиза във финала без загубен сет, се разправи по-рано днес с аржентинската квалификантка Надя Подороска с 6:2, 6:1 за 70 минути.





Далеч по-опитната Квитова взе първото си подаване в мача, но след това Кенин направи серия от 4 поредни гейма и се изстреля напред в резултата. 30-годишната чехкиня взе следващите два гейма, а в осмия имаше точка за пробив, но Кенин се измъкна и вместо да се стигне до 4:4, американката се доближи на гейм до успеха в първата част - 5:3. Двете си размениха по още един гейм и с 6:4 шампионката на Australian Open затвори първия сет. Swing and a miss @SofiaKenin #RolandGarros pic.twitter.com/5s4vnJGG2l — Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020 В третия гейм на втората част Квитова се сдоби с брейкпойнт, но навършващата следващия месец 22 години Кенин удържа подаването си за 2:2, а веднага след това американката реализира пробив. Шестият гейм се превърна в истински маратон, в който Квитова притисна съперничката си, но Кенин успя да отрази цели 4 точки за пробив и се пребори за 4:2. Квитова взе следващия си сервис-гейм много бързо, но при 4:3 за американката, чешката тенисистка избързваше, допусна някои грешки и резултатът стана 5:3. Кенин бе само на 2 точки от спечелването на мача при 15:30 в деветия гейм, но Квитова показа хладнокръвие и с прекрасен втори сервис стигна до 30:30, а при 40:30 направи блестящ уинър - 4:5. Great tournament, @Petra_Kvitova. See you next year!#RolandGarros pic.twitter.com/ERS6QN5eig — Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020 Сервираща за победата, Кенин изигра може би най-слабия си гейм от началото на мача. Три поредни нейни грешки донесоха три брейкпойнта на Квитова при 0:40, без чехкинята да е сторила нещо особено в този гейм. С пробив на 15 Квитова се спаси и изравни резултата - 5:5. В следващия гейм за Кенин пропусна златен шанс за 0:40, като от печеливша позиция сгреши бекхенд по правата при 0:30. Все пак американката се сдоби с два поредни скрити мачбола при 15:40 и успя да реализира втория - 6:5. See ya soon, Iga @SofiaKenin passes the Kvitova test 6-4 7-5 to reach a first #RolandGarros final and improve to 16-1 in Grand Slams this season.#RolandGarros pic.twitter.com/MjHYqz2YYs — Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020 Сервирайки за втори пореден път за място на финала, Кенин този път бе доста по-спокойна и изпълни задачата, макар че трябваше да отразява брейкпойнт за 30:40. Топка в аут на Квитова позволи на американката да реализира първия си мачбол и да се класира на първия си финал на “Ролан Гарос”. За родената в Москва тенисистка това бе първа победа от вече три мача срещу чехкинята. Има ли кой да я спре!?



Статистиката на мача

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 875

