Тенисистка към гаджето си по време на мач: Седни на друго място

Американската тенисистка Даниел Колинс накара гаджето си Том Кауч, който е и в треньорския й щаб, да си смени мястото на трибуните на “Филип Шатрие”. Това се случи по време на мача на Колинс със София Кенин от 1/4-финалите на “Ролан Гарос” вчера. Поставената под №4 Кенин спечели с 6:4, 4:6, 6:0.

UPDATE: Tom Couch was "spotted" just before Danielle Collins forced a third set vs. Sofia Kenin.



Collins erased a break deficit, ultimately rallying to take the second, 6-4.



Passport to #RolandGarros: https://t.co/lDUPnhnaMe pic.twitter.com/NNhQxTs0MA