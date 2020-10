ММА Тони Фъргюсън обеща да отмъсти на Джъстин Гейджи 08 октомври 2020 | 15:07 Прочетена 257 1



36-годишния американец обаче е готов отново да влезе в клетката, за да се върне към победите. Тони очакваше битка в края на месеца с Дъстин Поарие, но преговорите пропаднаха. Фъргюсън е сред най-бруталните бойци в историята и няма търпение да се върне. Той иска битка през ноември или декември и обеща, че ще си го върне на Джъстин.

"Зает съм да работя здраво и да подобря живота си. Майната им на всички останали. Всички искат да ме видят срещу Хабиб, нали? Казват ми, че трябва да запиша победа. Добре! Кой е следващият? Поарие или Чандлър ? Не ми пука. Майната им на Хабиб и Макгрегър.



Двамата нямаше да се бият, ако не ми бяха отнели титлата. Майната им. Платете на мен, а не на този клоун. Аз съм тук, когато от UFC имат нужда от мен и когато нямат. Гейджи, ти си следващ. Сега имаш колан, синко. Но ще ти кажа да ми предадеш този колан, защото ще ти сритам задника. Идвам за теб. Ти и дебелата глава /Нурмагомедов/, това е послание към вас. Сега е моето време и моя тепих”, заяви Фъргюсън.



