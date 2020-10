НБА Глезенът продължава да тормози Драгич 08 октомври 2020 | 14:25 - Обновена Прочетена 129 0



Няма промяна в състоянието на гарда на Маями Хийт Горан Драгич. Словенецът, който страда от разкъсано сухожилие в левия глезен, е записан в дежурния доклад за контузии като “несигурен” за участие в мач №5 между “горещите” и ЛА Лейкърс в събота сутрин, пише репортерът на ESPN Малика Андрюс. Goran Dragic trying his best to warm up. Gotta feel for him



( @WillManso) pic.twitter.com/wNjRQrGBOd — NBA Central (@TheNBACentral) October 6, 2020 Драгич се появи на паркета за загрявката преди четвъртия мач, спечелен от Лейкърс със 102:96. Старши треньорът на Хийт Ерик Сполстра бе споделил, че състоянието на 34-годишния ветеран ще се следи минута по минута до началото на двубоя, но глезена на словенеца не издържа на натоварването при загрявката и по този начин той отпадна за важната среща на тима си. Драгич е един от основните играчи на “горещите” в плейофите със средно по 19.9 точки, 4.0 борби и 4.6 асистенции в 19 срещи от заключителната фаза на сезона. Goran Dragic is listed as doubtful for Game 5 on this evening’s injury report. — Malika Andrews (@malika_andrews) October 7, 2020 Маями все пак успя да си върне титулярния център Бам Адебайо в ротацията. 23-годишният баскетболист записа 33 минути в четвъртия мач, регистрирайки 15 точки и 7 борби на сметката си.

