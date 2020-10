Пабло Кареньо Буста с тежко обвинение към Джокович

Испанецът Пабло Кареньо Буста разкритикува остро световния №1 Новак Джокович след загубата си от него на 1/4-финалите на “Ролан Гарос” вчера. Сърбинът пречупи коравия ибериец с 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 и за място на финала ще спори с представителя на Гърция Стефанос Циципас. В първия сет Джокович поиска да се възползва от услугите на физиотерапевт заради проблеми с врата и горната част на ръката. Това явно е подразнило Кареньо Буста, който след мача обвини съперника си, че винаги взима медицински таймаут, когато играта му не върви.

Pablo Carreno-Busta criticizes Novak Djokovic: "Every time the game gets complicated, he asks for medical assistance. He’s been doing this for a long time. I already knew that. I knew it would happen at the US Open, that it would happen here and what would continue." pic.twitter.com/IG0nLdgcJE