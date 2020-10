Лейкърс се хвърлят за титлата с "Мамба" екипите

Отборът на Лос Анджелис Лейкърс ще получи допълнителна мотивация за мач №5 от Финалите на НБА срещу Маями Хийт. “Езерняците” ще облекат специалните черни “Мамба” екипи за двубоя в събота сутрин, посветени на покойната легенда на клуба Коби Брайънт, който загина в катастрофа с хеликоптер на 26 януари тази година.





Lakers have opted to wear their Black Mamba jerseys for Game 5 of the #NBAFinals, per @ByTimReynolds



LAL is undefeated when they wear them pic.twitter.com/V0caT6ORI9