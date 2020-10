Лоренцо: Yamaha не ме прахосват като тест пилот

Трикратният световен шампион в клас MotoGP Хорхе Лоренцо сподели мнението си, че Yamaha не „прахосват“ неговия талант като тест пилот, въпреки малкото количество километри, които испанецът е навъртял с мотоциклета на японския производител.

Вчера и днес, Лоренцо участва в тестовете на пистата „Портимао“, която ще приеме финалния кръг за сезона в кралския клас, като той използва миналогодишната версия на мотора M1. Изказването на Лоренцо идва, след като през миналия месец състезателните пилоти Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) и Валентино Роси (Yamaha) поставиха под въпрос ролята на испанеца, тъй като от завръщането си в състава на Yamaha той бе взел участие в само два тестови дни по време на предсезонните тестове на „Сепанг“ през февруари. Като причина за това бе дадена глобалната коронавирус пандемия, която прави почти невъзможно базираният в Япония тестови отбор на Yamaha да създаде адекватна програма за Лоренцо.

#MotoGP bikes on track at Portimao!



Catch the first shots of the riders tackling a rollercoaster! #PortimaoTest pic.twitter.com/W2hu5ZKBkc