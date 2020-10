Баскетбол Дий Бост със силен мач в "Еврокъп" 08 октомври 2020 | 11:57 Прочетена 48 0



Монако е лидер в класирането с две победи, колкото има и Виртус Болоня (Италия). На 14 октомври френският тим е домакин на Антверп Джайънтс (Белгия) в третия кръг. Отборът на Монако, с Дий Бост в състава си, постигна втори пореден успех в турнира по баскетбол за мъже "Еврокъп". Френският тим спечели срещу гостуващия Лиеткабелис (Литва) с 82:57 в мач от група "C" на надпреварата.Американецът с български паспорт изигра силен мач и беше най-резултатен за своя тим. Бост завърши с 25 точки, 3 борби и 3 асистенции за близо 26 минути на игрището.От неговите съотборници Маркос Найт се отчете с 16 точки и 5 откраднати топки.Монако е лидер в класирането с две победи, колкото има и Виртус Болоня (Италия). На 14 октомври френският тим е домакин на Антверп Джайънтс (Белгия) в третия кръг. 0



