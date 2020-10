Нов страхотен мач и първи полуфинал на "Ролан Гарос" за Циципас!

Шестият в света Стефанос Циципас изигра втори пореден великолепен двубой на “Ролан Гарос” и се класира на полуфиналите след категоричен успех 7:5, 6:2, 6:3 за само 1 час и 57 минути игра срещу един от най-стабилните състезатели през 2020 година - Андрей Рубльов.

Sensational Stefanos! @StefTsitsipas finishes off Andrey Rublev, 7-5, 6-2, 6-3, to avenge his Hamburg final loss and reach a second major semifinal.



The No. 5 seed now awaits the Djokovic-Carreno Busta winner in Paris.



Passport to #RolandGarros: https://t.co/lDUPnhnaMe pic.twitter.com/WluQhReTqy