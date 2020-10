Филипо Гана спечели петия етап от "Джиро"-то

Световният шампион Филипо Гана спечели петия етап от Обиколката на Италия, в който колоездачите изминаха 225 километра от Милето до Камилятело Силано.

Състезателят на ИНЕОС атакува решително 16 километра преди края на днешния на етап на последната от трите преодолени височини съперниците си в челото Томас де Хенд и Айнер Рубио и финишира необезпокояван за 5 часа, 59 минути и 17 секунди.

Италианецът остави на 34 секунди зад себе си основната група, като втори финалната линия пресече австриецът Патрик Конрад, а трети остана лидерът в генералното класиране Жоао Алмейда

