Тайлър Хиро продължава да чупи рекорди

Тайлър Хиро просто не може да спре да подобрява рекорди, въпреки че все още не е завършил новобранската си кампания в Националната Баскетболна Асоциация. 20-годишният стрелец на Маями Хийт се превърна в новобранеца с най-много отбелязани тройки в плейофната история на НБА, след като вкара своята 44-а стрелба от далечно разстояние. Така Хиро изпревари бившия гард на Хюстън Рокетс Мат Малоуни, който бележи 43 стрелби от зоната за три точки през 1997-а.

