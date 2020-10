Порто взе Марко Груич и Фелипе Андерсон

Трансферният прозорец в повечето големи европейски първенства затвори още в понеделник вечерта, но в Португалия пазарът бе отворен до полунощ снощи, което даде възможност за по-късното реализиране на тези сделки.

Malang Sarr

Marko Grujic

Felipe Anderson



Porto were busy yesterday...



The Liga NOS champions secured loan moves for three Premier League players



Which will make the biggest impact? pic.twitter.com/h4N9mXjKnh