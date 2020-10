Меджик Джонсън похвали героя за Лейкърс

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Меджик Джонсън се радва на всеки един успех на любимия си клуб в плейофите на НБА. Петкратният шампион с “езерняците” е доста активен в профила си в “Туитър” в последно време, а след края на мач №4 между калифорнийци и Маями Хийт не пропусна да поздрави бившия си отбор. Великият плеймейкър похвали гарда на Лейкърс Кентейвиъс Колдуел Поуп, който отбеляза две ключови стрелби в края на мача.

“ЛеБрон Джеймс поведе Лейкърс с 28 точки и 12 борби, но героят на мача беше Кей Си Пи, който отбеляза 15 пункта и направи 5 асистенции”, категоричен бе Меджик в публикацията си.

LeBron James led the @Lakers with 28 points and 12 rebounds but the hero of the game was KCP scoring 15 points and 5 assists!