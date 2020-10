ЛеБрон категоричен: Няма да спя, докато не си свършим работата

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс говори пред ESPN след победата на отбора му над Маями Хийт със 102:96 в мач №4 от Финалите на НБА. “Езерняците” излязоха напред в общия резултат в серията с 3-1 победи, а трикратният шампион е на една победа да добави четвърта титла към великата си визитка. Джеймс обаче е напълно концентриран за мач №5 и заяви, че няма да спи, докато отборът му не си свърши работата. ЛеБрон и Лейкърс укротиха Хийт и се доближиха на победа от 17-ата

“Чувстваше се като мач от Финалите, и двата отбора бяха отчаяни за победа, тъй като разбираха ситуацията, в която сами са се поставили. Опитвахме се да се възползваме от всяко притежание, да материализираме възможностите си в атака и да не допускаме грешки в защита… Имахме нужда да разчитаме на постоянството както на всеки един от резервните ни играчи, така и на всички титуляри, за да вземем победата”, сподели ЛеБрон пред репортерката на ESPN Рейчъл Никълс.

“Двамата с Антъни Дейвис държим един на друг по такъв начин, какъвто никой не би разбрал. Той ме предизвиква всяка вечер, аз отговарям със същото. Без значение дали топката ще влиза или не, ние сме длъжи да правим неща, които биха помагали на отбора ни да търси победата. Трябва да сме на изключително ниво както защита, така и в атака, а той днес беше превъзходен. Успя да се справи с Джими, а когато се стигнеше до смяна, той пазеше и гардовете със същата стабилност, блокираше изстрели и ни помагаше да си спечелим повече притежания на топката”, добави още “Краля”.

