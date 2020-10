Петчасова битка донесе най-голямата победа в кариерата на Шварцман

Поставеният под №12 аржентинец Диего Шварцман се класира за първи път в кариерата си на полуфинал в турнир от “Големия шлем”. 28-годишният аржентинец надви в невероятен двубой от 1/4-финалите на “Ролан Гарос” финалиста от последните две издания на турнира от “Големия шлем” в Париж Доминик Тийм. Над 5 часа бяха нужни на 170-сантиметровия Шварцман, за да се пребори за място на полуфиналите, където го чака победителят от двубоя между 12-кратния шампион Рафаел Надал (Испания) и 19-годишната италианска сензация Яник Синер.

Поставеният под №3 Тийм пък за първи път от 2015 година не успява да достигне до полуфиналната фаза на French Open. За 27-годишния австриец все пак остава утехата, че през 2020 година се представи изключително в турнирите от “Големия шлем”, като игра финал на Australian Open и спечели US Open преди по-малко от месец (“Уимбълдън” тази година не се състоя заради пандемията от коронавирус - б.р.).

Шварцман надви наскоро на "Мастърс"-а в Рим Краля на клея Рафаел Надал, но днешният му успех спокойно можем да определим като най-голямата победа в кариерата на аржентинеца до момента.

В първия сет Тийм проби за 4:2, но Шварцман направи рибрейк в седмия гейм и малко след това изравни за 4:4. Стигна се до тайбрек, в който аржентинецът доминираше и след 7:1 той взе първата част, която продължи повече от час.

Тийм осъществи пробив още в първия гейм на третия сет, но Шварцман отговори със серия от три поредни гейма и излезе напред в резултата при 3:1. Австриецът изравни за 3:3, но не след дълго Шварцман отново бе по-близо до спечелването на сета, след като взе подаването на съперника си за 5:3. Последва обаче поредния обрат в мача - 6:5 за Тийм и сервис на австриеца. Шварцман не се предаде и проби за 6:6, изпращайки сета в тайбрек. В него също не липсваше драма. Тийм поведе с 5:1, а при 6:4 имаше два сетбола, но Шварцман се добра до 6:6. Австриецът все пак взе следващите две точки, а с това и сета.

FIFTH SET@dieschwartzman refuses to quit in the fourth for 7-6(5) and forces a one set shootout.#RolandGarros pic.twitter.com/edBnpu7gHy — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Delight for Diego @dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

В петия сет Шварцман успя да реализира пробив на нула в шестия гейм и го затвърди лесно за аванс от 5:2. Съпротивителните сили на Тийм изглежда приключиха в този момент. При 30:30 в осмия гейм в сета австриецът опита къса топка, но тя се спря в мрежата - мачбол за Шварцман. При следващото разиграване Тийм опита отново къса топка, но тя бе още по-анемична от предишната и след 5 часа и 8 минути епичната битка та “Филип Шатрие” най-сетне приключи.



Статистиката на мача

Вторият сет също вървеше към тайбрек. Австриецът отново пръв проби - още в началото на частта, като поведе с 2:0. Аржентинецът върна пробива в шестия гейм, изравнявайки резултата 3:3. В деветия гейм Тийм пропусна 7 брейкпойнта и Шварцман удържа подаването си за 5:4, но при 5:5 Тийм реализира заветния брейк и след това със своя сервис сложи край на втората част.Шампионът на US Open влезе по-добре и в четвъртия сет, повеждайки с 2:0. Той обаче пак не можа да запази за дълго аванса си в резултата и Шварцман направи обрат до 4:2. Аржентинецът бе на гейм от това да вкара мача в решаващ пети сет, но авансът му от 5:3 бе заличен от Тийм. В крайна сметка и този сет трябваше да приключи с тайбрек и в него Тийм нанесе първи удар - 3:1 за австриеца. След поредица от мини-пробиви и размяна на водачество в резултата, Шварцман се пребори за сетбол при 6:5 (аржентинецът вече бе пропилял три поредни сетбола при 5:4, 40:0) и със 7:5 затвори тайбрека - 2:2 сета.