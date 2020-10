Тенис Квалификантката от Аржентина вече е на полуфиналите в Париж 06 октомври 2020 | 16:09 Прочетена 347 0



Nadia Podoroska’s run to the Roland Garros semifinals matches Alexandra Stevenson (1999 Wimbledon semifinal) and Christine Dorey (1978 Australian Open semifinal) as the best run by a qualifier at a Slam in the Open Era.



No qualifier has ever made it to the final. #RG20 pic.twitter.com/gPRELDFP50 — WTA Insider (@WTA_insider) October 6, 2020

За Подороска, която заема 131-во място в световната ранглиста, това е едва второ участие в основната схема на турнир от "Големия шлем" след това на Откритото първенство на САЩ през 2016 година, където отпада в първи кръг.



Срещу Свитолина Подороска започна леко нервно и допусна пробив още в първия гейм, но веднага след това успя да го върне. Това даде увереност на аржентинката, а серията и от къси топки се оказа неразгадаема за далеч по-опитната Свитолина.



След 35 минути игра Подороска затвори първия сет с 6:2, но съперничката и показа признаци на пробуждане в началото на втория сет, когато поведе с 2:1 гейма с пробив. Последва истинска канодада от разменени подавания, тъй като в оставащите седем гейма имаше още шест пробива, четири от тях на сметката на представителката на Аржентина, с което тя взе и втория сет с 6:4.

¡PODOROSKA ESTÁ EN SEMIS! #RolandGarros

Tachó a Svitolina, 5 del mundo, 6-2 y 6-4

1ra entre las 4 mejores viniendo de qualy (Era abierta)

Va vs Trevisan o Swiatek

Está debutando en el cuadro principal de RG

Desde Paola 04 no había una argentina en esta instancia pic.twitter.com/OplQjK2JAT — VarskySports (@VarskySports) October 6, 2020

Статистиката от мача също бе изцяло в полза на квалификантката - 30 печеливши удара срещу едва 8 за Свитолина в целия мач и 66 срещу 49 спечелени точки общо за мача. В полуфиналите Подороска ще срещне победителката от двубоя Ига Швьонтек (Полша) - Мартина Тревизан (Италия), като освен, че никоя от трите никога не е играла на финал на турнир от "Шлема", и трите са непоставени в основната схема.



