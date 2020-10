Стомашни проблеми мъчат Кареньо Буста преди мача с Джокович

Проблеми със стомаха мъчат следващият съперник на Новак Джокович на “Ролан Гарос” - испанеца Пабло Кареньо Буста. Поставеният под №17 ибериец снощи се справи на 1/8-финалите в три сета с германския квалификант Даниел Алтмайер, но след двубоя призна, че не е бил здрав на 100%.

Pablo Carreño is another player dealing with stomach problems this week. "I had some problems in the stomach. I didn't feel my best. Sometimes you have to win these kind of matches if you are not at 100%. Happy for the victory, but trying to recover as soon as possible."