Впечатляващите цифри преди мач номер 100 на Рафа Надал в Париж

Рафаел Надал ще изиграе юбилейния си мач номер 100 на “Ролан Гарос” във вторник вечерта срещу младия и талантлив италианец Яник Синер. Забележителната статистика на Краля на клея в турнира вероятно ще бъде допълнена с още една победа, която би била 98-ма. Както е известно, единствените две поражения на Матадора в турнира са от Робин Сьодерлинг през 2009-а и от Новак Джокович през 2015-а. Nadal Sinner is Rafa’s 100th #RolandGarros match



Here is a recap of the previous 99 pic.twitter.com/bHJ0OKIZU6 — enrico maria riva (@enricomariariva) October 6, 2020 От 15 участия в Париж Надал е събрал безпрецедентните 12 титли, като общо на корта е прекарал 234 часа и 20 минути. Спечелил е 289 сета и е загубил само 27 - 7 от Джокович, 4 от Роджър Федерер, 3 от Сьодерлинг и 2 от Джон Иснър, като това са тенисистите с повече от един сет на сметката си срещу Рафа. Back in a 14th #RolandGarros QF @RafaelNadal will take on Jannik Sinner later today...pic.twitter.com/d9BNg7QSXt — ATP Tour (@atptour) October 6, 2020 Геймовата му разлика е 1864:934, а точковата - 10 173:7 110. Той е направил 262 аса и 152 двойни грешки. Най-дългият му мач е срещу Пол-Анри Матьо в трети кръг през 2013 година, продължил 4 часа и 53 минути - 5:7, 6:4, 6:4, 6:4. Най-краткият му е от първи кръг през 2016-а срещу Сам Грот - само 80 минути.

