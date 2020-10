За първи път от 2009 трима играчи под 23 години на 1/4-финалите в Париж

Трима тенисисти на възраст под 23 години се класираха за 1/4-финалите на “Ролан Гарос” - нещо, което се случва на втори пореден турнир от “Големия шлем”, но за първи път в Париж от 11 години. 19-годишният Яник Синер, 22-годишният Стефанос Циципас (отстранил Григор Димитров на 1/8-финалите - б.р.) и 22-годишният Андрей Рубльов (ще навърши 23 по-късно този месец - б.р.) достигнаха до фазата на последните 8 на French Open тази година.

With @janniksin (19), @StefTsitsipas (22) and @AndreyRublev97 (22) in #RolandGarros QF, it's 2nd straight #GrandSlam QF 3 players are under age 23.



The last time 3 players under age 23 were in @rolandgarros QF was 2009 with @delpotrojuan, @Gael_Monfils and @andy_murray.