Американски сблъсък на 1/4-финалите на "Ролан Гарос"

Американката Даниел Колинс се класира за първи път в кариерата си на 1/4-финалите на “Ролан Гарос”. Бившата полуфиналистка на Australian Open надви след здрава битка поставената под №30 тунизийка Онс Жабер с 6:4, 4:6, 6:4 след 1 час и 58 минути игра.





Колинс направи цели 8 двойни грешки, както и 17 уинъра по-малко от тунизийката (25:42), но въпреки това прекърши съперничката си. 26-годишната американка имаше минимално предимство при непредизвиканите грешки - 29 срещу 30 за Жабер. Колинс направи един пробив повече от съперничката си - 6:5, което се оказа решаващо.

What a feeling!



Danielle Collins reaches her first Roland-Garros quarter-final 6-4 4-6 6-4 over Jabeur. Plays fellow American Kenin next.#RolandGarros pic.twitter.com/gdilo1Nd5t