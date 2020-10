Григор: Ако можех да открадна един удар от колега, щеше да е... (видео)

Част от най-големите звезди в тениса участваха в забавен клип на Tennis TV, където те разкриха кой удар на свой опонент биха откраднали, ако имат тази възможност. Редица от тях предпочетоха да се оборудват със сервиса на един измежду Иснър, Карлович и Раонич, докато Фабио Фонини отново показа своята и нестандартност и просто призна, че иска само да притежава класата на Роджър Федерер.

Григор Димитров пък избра началния удар на Ник Кирьос, защото австралиецът може да го насочва, където си пожелае и то независимо как си е подхвърлил топката преди това. На същото мнение като Гришо се оказаха Андрей Рубльов и Алекс Де Минор, които недвусмислено изразиха желанието си да могат да печелят толкова много лесни точки чрез сервиса си.

If you could steal ONE shot to add to your game, what would it be?



The ATP stars reveal all... pic.twitter.com/0KW3SFZ5tF