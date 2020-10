Манчестър Юнайтед подписа петгодишен договор с уругвайски тинейджър

"Присъединяването към клуб с история като Манчестър Юнайтед е сбъдната мечта за мен. Научих много в Пенярол и бих искал да им благодаря за всичко, което са направили за мен. Доверието на треньора е невероятно усещане и знам, че работата със Солскяер ще бъде идеална за моето развитие", каза уругвацът.

"Преминавам в отбор, пълен със страхотни играчи, в който ще се уча всеки ден. Всички знаят, че Манчестър Юнайтед е клуб, който дава възможност на младите играчи и аз съм готов да работя усилено всеки ден, за да спечеля тези шансове и да се докажа в Англия", каза Пелистри на официалния сайт на клуба.

Another Uruguayan arrives at Old Trafford...



Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri!