Впечатляващ обрат изпрати Кенин на 1/4-финал на "Ролан Гарос"

Поставената под №4 София Кенин се класира за първи път в кариерата си за 1/4-финалите на “Ролан Гарос”. 21-годишната американка от руски произход направи впечатляващ обрат срещу французойката Фиона Феро и победи с 2:6, 6:2, 6:1 за 1 час и 44 минути. Кенин направи някои много добри къси топки, с които създаваше огромни трудности на противничката си и това си пролича особено в третия сет. Six. Straight. Games.



Fiona Ferro is here to play. Leads Kenin 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/mJKDrrz9Ji — Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020 Кенин взе първите два гейма в мача, но последва силна серия за Феро. Представителката на домакините взе 6 поредни гейма, а с това и първата част. В следващите два сега обаче шампионката на Australian Open даде общо 3 гейма на съперничката си. Във втората част американката поведе с 5:1, а в решаващия трети сет спечели първите 4 гейма. Тя бе много близо и до аванс от 5:0, но Феро все пак се пребори за маратонския пети гейм, с което за кратко върна надеждите си за победа. Кенин обаче ги изпепели с гейм на нула, след което направи и пробив на нула и по този начин затвори мача в своя полза. All business @SofiaKenin gets the job done to reach a maiden QFs in Paris 2-6 6-2 6-1 over Ferro.#RolandGarros pic.twitter.com/UR81eLKtZn — Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020 За място на полуфиналите Кенин ще спори със сънародничката си Даниел Колинс или тунизйката Онс Жабер, поставена под №30 в схемата. За място на полуфиналите Кенин ще спори със сънародничката си Даниел Колинс или тунизйката Онс Жабер, поставена под №30 в схемата.

