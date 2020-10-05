Супер Цецо Соколов с 19 точки за победа №2 на Динамо в Русия

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Волейбол
Волейболният национал Цветан Соколов и неговият Динамо (Москва) записаха втора победа в руската Суперлига. Соколов и компания надиграха категорично като гости Урал (Уфа) с 3:0 (25:17, 25:19, 25:17) в последен мач от 2-ия кръг на първенството, игран този следобед.
Така Динамо е лидер във временното класиране с 6 точки след 2 победи от 2 мача. В следващия, междинен, 3-и кръг Динамо е домакин на АСК (Нижний Новгород), Срещата е в четвъртък (8 октомври) от 19,00 часа българско време.
Цецо Соколов изигра нов много силен мач и бе над всички за Динамо с 19 точки (1 блок, 2 аса и 70% ефективност в атака) за победата. За домакините от Урал полякът Мачией Музай приключи с 15 точки.
УРАЛ (УФА) - ДИНАМО (МОСКВА) 0:3 (17:25, 19:25, 17:25)
УРАЛ: Ярослав Остраховский 5, Мачией Музай 15, Сергей Никитин 7, Егор Феоктистов 4, Дмитрий Коленковский 4, Максим Куликов 2 - Сергей Бондарев-либеро (Джон Перин, Евгений Рибаков, Олег Терентиев, Игор Фролов, Никита Иванков)
Старши треньор: ИГОР ШУЛЕПОВ
ДИНАМО: Павел Панков 2, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 19, Сам Деруу 12. Ярослав Подлесних 9, Иля Власов 11, Вадим Лихошерстов 2 - Евгений Баранов-либеро (Романас Шкулявичус. Чеславс Свентицкис, Юрий Бережко 2)
Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ.
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(Гост) 1
отговор
Браво на Цецо. В този си вид обаче Динамо трудно ще пробият. Локомотив, двата Зенита и Кузбаз изглеждат малко по-силни. Рейтинг: 0 0