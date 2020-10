Зимни спортове Сан Хосе взе Райън Донато от Минесота в замяна на избор в третия кръг на Драфта през 2021 година 05 октомври 2020 | 20:49 Прочетена 52 0



Сан Хосе Шаркс си осигури нападателя Райън Донато от Минесота в замяна на избор в третия кръг на Драфта на НХЛ през 2021 година, съобщиха от Минесота. Уайлд съща така обяви, че привлича нападателя Нико Струм с договор за две години за 1.45 милиона долара. There's just something about teal



Welcome to Sharks Territory, @donatoryan! pic.twitter.com/hVxspheW3U — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 5, 2020 24-годишният Донато записа най-силния си сезон през изминалата кампания и има 14 гола и 23 точки в 62 мача. Нападателят има общо в кариерата си 57 точки (29 гола и 28 асистенции) в 130 мача за Бостън и Минесота, след като беше избран от Бостън във втория кръг на Драфта през 2014 година. TRADE: We have acquired forward @DonatoRyan from the @mnwild in exchange for a 2021 third round draft pick. https://t.co/NFi0sFAyY8@SAPSports | #SJSharks pic.twitter.com/xAsG3aUe6X — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 5, 2020 25-годишният Струм има две асистенции в шест мача от редовния сезон през измината кампания. Той записа първата си точка в кариерата в НХЛ след асистенция в мача срещу Аризона на 19 декември.



