Безпощаден Джокович се разправи и с Хачанов

Световният №1 Новак Джокович постигна нова лесна победа и вече е на 1/4-финалите на “Ролан Гарос”. Шампионът от 2016 година надигра на 1/8-финалите поставения под №15 руснак Карен Хачанов с 6:4, 6:3, 6:3 и на 1/4-финалите ще играе с поставения под №17 испанец Пабло Кареньо Буста или германския квалификант Даниел Алтмайер (№186 в ранглистата на ATP). Любопитно за отбелязване е, че именно Кареньо Буста бе съперникът на Ноле на 1/8-финалите на US Open, когато сърбинът бе дисквалифициран от турнира за удар с топка по страничен съдия.

Още при 3:2 Джокович в първия сет имаше два поредни брейкпойнта при 15:40, но Качанов се измъкна. Първият сет завърши с три поредни пробива. Първо сърбинът проби за 5:3, но Хачанов направи рибрейк за 4:5 и сетът продължи. В десетия гейм обаче руснакът отново загуби подаването си и това сложи край на първата част.

