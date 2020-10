Кайседо спечели финала на Етна в третия етап от "Джиро"-то

Еквадорецът Хонатан Кайседо спечели третия етап от Обиколката на Италия - 150 километра от Енна до Етна.

Колоездачът на "Про Сайклинг" бе в групата на откъсналите се състезатели и се оказа най-свеж по баирите на митичния вулкан, за да финишира с време от 4 часа, 2 минути и 33 секунди. С победата си той се изравни начело в генералното класиране с португалеца Жоао Алмейда.

