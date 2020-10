Джокович отново уцели съдия с топка (видео)

Световният №1 Новак Джокович отново удари съдия по време на свой мач. Това се случи по време на продължаващия в момента двубой между световния №1 и поставения под №15 руснак Карен Хачанов. Опитвайки се да достигне една трудна топка, сърбинът неволно уцели с топката една от страничните съдийки. Разбира се, ситуацията бе много по-различна от тази, която доведе до противоречивото му дисквалифициране от US Open миналия месец.

"I wonder if his mind goes back to New York..."



Novak Djokovic isn't having much luck with line judges lately...



#RG20 LIVE

