“Франс Футбол” обяви номинациите си за най-добрите вратар и защитници в историята

Let's start with the 10 nominees best goalkeepers of all time ! #BOdreamteam

The 10 nominees as best right back of all time ! #BOdreamteam

The 10 nominees as best centre back of all time ! #BOdreamteam

The 10 nominees as best left back of all time ! #BOdreamteam

От “Франс Футбол” обявиха номинираните 10-има вратари и 30-има защитници в анкетата им за най-добър състав в историята на футбола. Както е известно, тази година списанието няма да организира гласуване за “Златната топка” и затова предприе допитване за най-добрите футболисти за всички времена. Те ще бъдат определени от жури, съставено от 180 човека, а схемата на състава ще е 3-4-3. На 12 октомври ще бъдат обявени номинациите на 40-има халфове, а на 19 октомври - на 40-има нападатели.Гордън БенксДжанлуиджи БуфонИкер КасийясСеп МайерМануел НойерТомас НконоПетер ШмайхелЕдвин ван дер СарЛев ЯшинДжузепе БергомиКафуКарлос АлбертоДжалма СантосКлаудио ДжентилеМанфред КалцФилип ЛамВим СурбиерЛилиан ТюрамБерти ФогтсФранко БарезиФранц БекенбауерФабио КанавароМарсел ДесаиРоналд КуманБоби МурДаниел ПасарелаМатиас ЗамерГаетано ШиреяСерхио РамосАндреас БремеПаул БрайтнерАнтонио КабриниДжачинто ФакетиЖуниорРууд КролПаоло МалдиниМарселоНилтон СантошРоберто Карлош