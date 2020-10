Жозе изпрати един от младите си таланти в германия

Полузащитникът на Тотнъм Райън Сесеньон премина под наем в германския Хофенхайм, като споразумението е за един сезон, съобщава сайтът на "шпорите". Тотнъм привлече Сененьон от Фулъм миналото лято, където той беше голямата звезда на "котиджърс". Тогава Шпорите платиха за него 35 милиона евро.

През актуалния сезон 20-годишният англичанин е попаднал едва един път в групата на Жозе Моуриньо. В миналата кампания също не беше особено използван, като вкара 1 гол, подаде за още един в 12 мача.

S-E-S-S-E-G-N-O-N #TSG Hoffenheim have signed 20-year-old @RyanSessegnon from Premier League club @SpursOfficial. The England Under-21 international has joined on loan until 30th June 2021.#WelcomeRyan pic.twitter.com/AV931TWRel